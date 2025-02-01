Эксперт объяснил, почему на Купянском направлении ВС РФ нанесли удар именно у Двуречнойя

Недавно российские войска освободили от украинских сил поселок Двуречная на Харьковщине, серьезно расширив плацдарм на правом берегу реки Оскол и плотно закрепляясь в этой местности на Купянском направлении.
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