НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мировое обозрение

184 подписчика

Цены на вторичную недвижимость с 1 сентября. Какой тренд наметился на рынке и сколько будут стоить квартиры

Цены на вторичную недвижимость с 1 сентября. Какой тренд наметился на рынке и сколько будут стоить квартиры

Рынок вторичного жилья в России к августу 2026 года окончательно вышел из спячки. Но проснулся он совсем другим — без ажиотажа, с торгом в 5–7% и четким разделением на ликвидные бетонные коробки и балласт, который продается годами.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии