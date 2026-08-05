Цены на вторичную недвижимость с 1 сентября. Какой тренд наметился на рынке и сколько будут стоить квартиры

Рынок вторичного жилья в России к августу 2026 года окончательно вышел из спячки. Но проснулся он совсем другим — без ажиотажа, с торгом в 5–7% и четким разделением на ликвидные бетонные коробки и балласт, который продается годами.
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