МО РФ раскрыло подробности разгрома нацистов на Таманском полуострове в 1943 году

Минобороны РФ запускает мультимедийный историко-познавательный раздел «Непокоренный Кавказ», приуроченный к 80-летию со дня завершения Битвы за Кавказ и полного освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков.
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