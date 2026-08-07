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«Я не стесняюсь морщин»: как 65-летняя Ирина Розанова пережила личные потери и нашла счастье вне брака

«Я не стесняюсь морщин»: как 65-летняя Ирина Розанова пережила личные потери и нашла счастье вне брака

Ирина Розанова давно не пытается соответствовать чужим ожиданиям. В свои 65 лет она спокойно говорит о том, что другие часто скрывают: о трех браках, потере нерожденного ребенка и решении жить в одиночестве.

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