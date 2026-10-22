Президент Франции Эммануэль Макрон в командирской машине с начальником штаба Вооруженных сил Франции Фабьеном Мандоном во время ежегодного военного парада в честь Дня взятия Бастилии в Париже, 14 июля 2026 года © Michel Euler/ReutersМэр французского города Безье Роберт Менар призвал президента Франции Эммануэля Макрона уйти в отставку из-за ситуации с протестами.