Указ о награждении жителей Свердловской области президент Владимир Путин подписал 22 октября. Медаль ордена «Родительская слава» получила семья Самойленко, а заместителю главного инженера свердловского филиала РТРС Николаю Таборских присуждена медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II степени».
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