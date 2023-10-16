Анкалаев – о бразильце Уокере, который съел его фотографию: это он зря. Схватит жесткий удар

Бойцы встретятся на UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ).Бойцы встретятся на UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ).Топовый российский полутяжеловес Магомед Анкалаев отреагировал на поведение бразильца Джонни Уокера, который съел фотографию своего соперника перед боем.