«Известия»: кабмин РФ планирует поддержать отмену пени за неуплату ЖКУ для участников СВО

Участникам специальной военной операции могут отменить пени за неуплату жилищно-коммунальных услуг. Соответствующий законопроект поддержало российское правительство, следует из проекта отзыва кабмина, который есть в распоряжении «Известий» .
Участникам специальной военной операции могут отменить пени за неуплату жилищно-коммунальных услуг. Соответствующий законопроект поддержало российское правительство, следует из проекта отзыва кабмина, который есть в распоряжении «Известий» .
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