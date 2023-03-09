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«Известия»: кабмин РФ планирует поддержать отмену пени за неуплату ЖКУ для участников СВО

«Известия»: кабмин РФ планирует поддержать отмену пени за неуплату ЖКУ для участников СВО

Участникам специальной военной операции могут отменить пени за неуплату жилищно-коммунальных услуг. Соответствующий законопроект поддержало российское правительство, следует из проекта отзыва кабмина, который есть в распоряжении «Известий» .

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