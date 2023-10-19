«Отжала у него всё что можно»: эксперт раскрыла условия развода Брежневой и Меладзе

Певица давит на жалость, хотя на самом деле живёт припеваючи. Вера Брежнева оставила Константина Меладзе ни с чем после развода Pravda Komsomolskaya/Russian LookЕщё несколько дней назад СМИ писали о том, что Константин Меладзе оставил Веру Брежневу ни с чем после разрыва.