Продолжение поста «Новости космонавтики кратко»

﻿﻿НАСА восстановило связь с марсианским вертолетом Ingenuity "Мы возобновили связь с марсианским вертолетом и провели расширенный сеанс прослушивания на марсоходе Perseverance (который действует как ретранслятор между вертолетом и Землей) для приема сигналов от Ingenuity.