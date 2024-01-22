Продолжение поста «Новости космонавтики кратко»

НАСА восстановило связь с марсианским вертолетом Ingenuity "Мы возобновили связь с марсианским вертолетом и провели расширенный сеанс прослушивания на марсоходе Perseverance (который действует как ретранслятор между вертолетом и Землей) для приема сигналов от Ingenuity.
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