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Царьград

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Пять обвиняемых по делу о теракте в РЖД: подробности от следствия

Пять обвиняемых по делу о теракте в РЖД: подробности от следствия

В деле о теракте, в котором обвиняют замглавы инфраструктурной инспекции РЖД, проходят ещё четверо. Правоохранители продолжают расследование, выявляя всех причастных к преступлению.

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