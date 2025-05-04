Стройный скан: в России создают самую точную 3D-модель Луны и Марса

Российские ученые объявили о старте проекта по созданию высокоточных 3D-моделей Луны и Марса. Для его воплощения будут объединены усилия как государственных, так и частных предприятий космической отрасли.
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