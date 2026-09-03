Минздрав готовит изменения в программе диспансеризации

Цель поправок — помогать выявлять серьезные заболевания на ранних стадиях, когда лечение эффективнее Министерство здравоохранения России разрабатывает обновленные правила диспансеризации, которые направлены на улучшение медицинских услуг для участников специальной военной операции (СВО) и включают дополнительные диагностические мероприятия, сообщила главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава РФ Любовь Дроздова в интервью ТАСС.
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