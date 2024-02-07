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Такер Карлсон заявил, что не чувствует вины за предстоящее интервью с Путиным

Такер Карлсон заявил, что не чувствует вины за предстоящее интервью с Путиным

Как заявил в беседе с РЕН ТВ американский журналист Такер Карлсон, он абсолютно не чувствует никакой вины из-за предстоящего интервью с президентом России Владимиром Путиным, ведь это не делает его предателем Соединенных Штатов.

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