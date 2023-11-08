Десять лет строгого режима: наши люди в Киргизии

Александр Ляшенко

Автор,прекрати раздавать российское гражданство,и не гони пыль про узбека здесь.Он успел получить более миллиона и смылся с ними на "помощь" отцу.А ты,Е.Федоров, нас вводишь в заблуждение что твой Аскар чуть ли не Герой России,за что ты ненавидишь нас россиян, подменяешь сиюминутную,свою выгоду, на безопасность России.Что ты умолчал.что твой Аскар,потратил полученные деньги, якобы. на лечение отца,хотя может быть и так.денег то у него.для их возврата, за невыполнения контракта, у твоего Аскара, не оказалось.Вот она цена его любви к России. И, ты Е. Федоров, хорошенько подумай. а с какой целью ты затеял эту компанию?