Бишкек против «Я по национальности киргиз, но считаю себя россиянином», — это фраза из летнего интервью Аскара уулу Кубанычбека для Russia Today.
Десять лет строгого режима: наши люди в Киргизии
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Игорь Василевский
Это пишет уже рожденная в 90е. Сами развалили медицину руками всяких голиковых и мурашков и еще и вопросы задает.
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21 час.
Александр Ляшенко
Автор,прекрати раздавать российское гражданство,и не гони пыль про узбека здесь.Он успел получить более миллиона и смылся с ними на "помощь" отцу.А ты,Е.Федоров, нас вводишь в заблуждение что твой Аскар чуть ли не Герой России,за что ты ненавидишь нас россиян, подменяешь сиюминутную,свою выгоду, на безопасность России.Что ты умолчал.что твой Аскар,потратил полученные деньги, якобы. на лечение отца,хотя может быть и так.денег то у него.для их возврата, за невыполнения контракта, у твоего Аскара, не оказалось.Вот она цена его любви к России. И, ты Е. Федоров, хорошенько подумай. а с какой целью ты затеял эту компанию?
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5 час.
Александр Ляшенко
Ничего вопиющего! Нечего раздавать российское гражданство, как горячие пирожки!Узбек подписал контракт,с целью получения денег и российского паспорта.Получив деньги,не стал рисковать,смылся под надуманным предлогом(болезнь отца) автор даже не проверил эту версию.зато обрушился на власть российскую.смешав правду с брехнёй пополам.Е. Федоров. хочет снабжать таких "добровольцев" нашими деньгами и паспортами,не озаботясь узнать,а что собственно успел квадрокоптероводитель Аскар совершить,может всё не так и радужно, а Е. Федоров?
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5 час.
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