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Американский разведчик объяснил, почему капитуляция Украины теперь неизбежна

Американский разведчик объяснил, почему капитуляция Украины теперь неизбежна

Военный эксперт Скотт Риттер в интервью на YouTube-канале Dialogue Works объяснил, почему капитуляция Украины теперь неизбежна.

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