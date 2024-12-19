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Татар-информ

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«Словом сделаем больше, чем оружием»: солист «Добробата» о себе, музыке и участии в СВО

«Словом сделаем больше, чем оружием»: солист «Добробата» о себе, музыке и участии в СВО

Как принял решение уйти на СВО, кому в голову пришла идея создать музыкальную группу, что ему сказал отец, когда он собрался воевать, что считает самым главным в воспитании детей – об этом и многом другом «Татар-информу» рассказал солист «Добробата», участник СВО Иван Хомяков.

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