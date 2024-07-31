Ультиматум: "Рожай ребёнка или разводимся". Муж хочет детей, но не готов зарабатывать, а жене нужна финансовая стабильность

Всё неоднозначно. В советское время наши жёны рожали, а мужьям никто зарплату не добавлял, дабы компенсировать зарплату жены, и ничего, как-то жили. Так иногда подрабатывали, но не более того. Смена работы ничего не могла дать - ставки тогда были везде одинаковы. А за второго ребёнка никто нам материнский капитал не давал.

Майя Maja

Вот поэтому после 70-х в 20 веке среднестатистические семьи и не рожали по трое, четверо и пятеро. Люди понимали сколько они детей смогут морально и материально потянуть, воспитать и дать образование. И сейчас не обязаны рожать много детей. У меня две дочери и трое внуков. Дети мои, то самое поколение, которым еще пахать и пахать до 65 и копить себе самим на достойную старость. Так вот дочки со своими мужьями так и решили - нам замена ( мужу и жене)_ двое детей и их достойное воспитание и образование. А гос-ву по желанию пусть хоть по 10 кто-то рожает. Их решение и точка. Они надеются прежде всего на себя и на свою семью ( это и мы, родители их семья). На государство надеяться нечего, оно из одного кармана перекладывает в другой, делая вид, что что-то меняет в угоду народонаселению.