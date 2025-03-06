В Петербурге для ВСМ передвинут часть домов Фарфоровского поста

Склады Кокоревых останутся на месте Вице-губернатор Северной столицы Кирилл Поляков в интервью ТАСС рассказал о планах по сохранению исторических зданий и других домов, находящихся на пути строительства ВСМ Петербург – Москва.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии