Этот GPU может опережать GeForce RTX 5090 в трассировке пути почти в 10 раз. Bolt Graphics Zeus — новый подход к GPU, но поиграть в игры на нём не выйдет

Видеокарты Nvidia сейчас являются лучшими, когда дело доходит до работы с трассировкой лучей. Однако калифорнийский стартап Bolt Graphics представил то, что, как он заявляет, превосходит GeForce RTX 5090 в обработке трассировки лучей на порядок! фото Bolt Graphics Речь о графическом процессоре под названием Zeus.