Драка и заявление в полицию: звезда «Постучись в мою дверь в Москве» попала в грязный скандал

Лиана Гриба может стать фигуранткой улоловного дела. Лиана Гриба и Никита Волков в российской адаптации «Постучись в мою дверь» промо-материалы к сериалуНеожиданный скандал разгорелся вокруг актеров, исполнивших главные роли в российской адаптации сериала «Постучись в мою дверь».
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