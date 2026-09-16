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США готовят продажу Израилю 40 тыс. авиабомб на $2,8 млрд

США готовят продажу Израилю 40 тыс. авиабомб на $2,8 млрд

Администрация Дональда Трампа готовит Израилю новый пакет вооружений на $2,8 млрд. В него хотят включить 40 тыс.

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