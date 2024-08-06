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Крипторынок отыгрывает падение: биткоин стал дороже $56 тыс., а Solana взлетела н...

Крипторынок отыгрывает падение: биткоин стал дороже $56 тыс., а Solana взлетела н...

Крипторынок отыгрывает падение: биткоин стал дороже $56 тыс., а Solana взлетела на 16 %Азиатские фондовые рынки и фьючерсы уверенно восстанавливаются во вторник, 6 августа, после одного из самых сильных падений за последние годы в ходе торговой сессии в понедельник.

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