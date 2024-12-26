Ubitium придумала универсальный процессор — он один выполняет работу CPU, GPU, FPGA и DSP

Более 50 лет в полупроводниковой отрасли действует основанное на аппаратном алгоритме Томасуло разделение на специализированные центральные, графические процессоры и другие чипы, предназначенные для определённых вычислительных задач.
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