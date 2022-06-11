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Российские войска уничтожили базу иностранных наёмников под Харьковом

Российские войска уничтожили базу иностранных наёмников под Харьковом

Средства ПВО сбили два самолета МиГ-29 украинских ВС и один Су-25.фото: t.me/RosgvardOfficial--> ВКС России нанесли удар по базе иностранных наёмников в Харьковской области, сообщил 11 июня официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

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