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Медведев о победе над Фисом: «В этом году я проиграл много упорных матчей, в которых шансы были 50 на 50»

Медведев о победе над Фисом: «В этом году я проиграл много упорных матчей, в которых шансы были 50 на 50»

Россиянин выиграл на решающем тай-брейк – 6:4, 2:6, 7:6(7). «В этом году я проиграл много упорных матчей, в которых шансы были 50 на 50.

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