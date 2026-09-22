Мама в 17-й раз: как женщина из Подмосковья стала рекордсменкой материнства

В Подмосковье произошло настоящее чудо материнства: 44-летняя женщина в 17-й раз стала мамой. Как сообщает Доктор Питер, в Красногорском роддоме из Дедовска она приехала уже со схватками, и вскоре мир пополнился ещё одним богатырём: малыш появился на свет весом 4 кг 560 г и ростом 56 см.
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