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Царьград

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Дитер Болен предложил Андерсу возродить Modern Talking

Дитер Болен предложил Андерсу возродить Modern Talking

Немецкий музыкант Дитер Болен предложил Томасу Андерсу возродить дуэт Modern Talking. Болен отметил, что история ссоры с Андерсом осталась в прошлом, и выразил готовность к совместным проектам, включая концерты и мюзикл, чтобы порадовать поклонников.

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