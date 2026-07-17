Дитер Болен предложил Андерсу возродить Modern Talking

Немецкий музыкант Дитер Болен предложил Томасу Андерсу возродить дуэт Modern Talking. Болен отметил, что история ссоры с Андерсом осталась в прошлом, и выразил готовность к совместным проектам, включая концерты и мюзикл, чтобы порадовать поклонников.