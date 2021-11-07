Я пожалела о том, что родила

ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫДети и семьяЯ пожалела о том, что родила Хочу поделиться наболевшим и признаться в том, что жалею о том, что решилась родить ребенка.Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВера ФедороваДаже не знаешь, что и написать на такое. Тут жалко котёнка, курицу...А это маленький беззащитный человечек. Что тут скажешь... Тут только можно надеяться, муж поймёт, что ошибся в выборе жены, и что она плохая мать, и примет срочные меры.Максим ШишкинПодпишусь под каждым словом. Даже прокомментировать невозможно… за матерщину забанят…((АМАлиса МайскаяКакие "срочные меры примет муж"? Заберет грудного младенца и приложит к своей груди? При всем уважении к Вам, но злость и порицание - не выход для младенца, которому нужна именно его мать, (т.к. его связь с ее телом не будет полностью разорвана до 3-4х лет).У женщины серьезные нейропсихологические и гормональные проблемы, лечить их должен врач, а не судьи.Татьяна Козина (Дейнега)Скорее всего, эта мать родила заклятого врага из прошлой жизни, или своего убийцу. Он должен исправить карму, а она - его простить.АМАлиса МайскаяВ таком состоянии нужно бегом в психотерапевту. Это, действительно, тяжелая послеродовая депрессия, и это лечится, (инстинкты так же как и все остальные эволюционно закрепленные процессы, могут давать сбой). Хоть и трудно в это поверить, но человеческий мозг, чувства, эмоции - это химия и физика, прежде всего. Даме-автору необходима помощь медиков, пока еще не дошло до трагедии.Комментировать
Свежие комментарии