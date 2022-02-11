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Валиева покидала тренировку на Олимпиаде в Пекине, закрыв лицо кофтой. В микст-зоне журналист Daily Mail спросил ее о допинге

Валиева покидала тренировку на Олимпиаде в Пекине, закрыв лицо кофтой. В микст-зоне журналист Daily Mail спросил ее о допинге

Российская фигуристка Камила Валиева покидала тренировку на Олимпийских играх в Пекине, закрыв лицо кофтой.

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