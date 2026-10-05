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Эпиграф

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Мошенники крадут данные туристов с Госуслуг под предлогом оформления виз

Мошенники крадут данные туристов с Госуслуг под предлогом оформления виз

О новой мошеннической схеме, связанной с визовыми центрами, предупредили россиян в МВД.По данным ведомства, злоумышленники звонят от имени сотрудников посольств и говорят, что им нужно уточнить сведения по документам для визы.

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