Заноза

13 648 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Жаров
    Да, ситуация может стать похожей на 1979. Но времена уже не те, что ясно видно на примере Сирии. Причем в то время ко...Юрий Селиванов: Д...
  • Александр Симаков
    Я не понимаю плюющих слюной и ядом возмущённых граждан. Инфляция - естественный процесс, от этого никуда не денешься....Обманули, обобрал...
  • Александр Симаков
    Когда прошла информация, что Украина готовит провокации в Донбассе, наше Министерство обороны просто провело тактичес...От мертвого осла уши

Война моего отца: к 80-летию начала Великой Отечественной

Война моего отца: к 80-летию начала Великой Отечественной

Для всех нас, выросших в этом Отечестве, та война была и остается и Великой, и Отечественной Мой отец не дожил до 60-летия Победы три месяца, но все годы, что были ему отпущены после войны, он много рассказывал о ней, думал, видел ее во сне.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх