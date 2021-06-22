Война моего отца: к 80-летию начала Великой Отечественной

Для всех нас, выросших в этом Отечестве, та война была и остается и Великой, и Отечественной Мой отец не дожил до 60-летия Победы три месяца, но все годы, что были ему отпущены после войны, он много рассказывал о ней, думал, видел ее во сне.
Для всех нас, выросших в этом Отечестве, та война была и остается и Великой, и Отечественной Мой отец не дожил до 60-летия Победы три месяца, но все годы, что были ему отпущены после войны, он много рассказывал о ней, думал, видел ее во сне.
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