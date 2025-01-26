И опять Азербайджан

Галина Чужая

Вот когда Россия будет действовать только в своих интересах, а не кидаться грудью на амбразуры всех "нищих" и "несчастных", тогда и будет наша страна сильной. А эти "нищие и несчастные" обычные хитрецы, которые привыкли жить за счёт нас, а за спиной нож держат и когда им покажут морковку повкуснее и пожирнее они тут же этот нож воткнут в нас, да ещё и прокрутят. У нас нет печатного станка как в США и поэтому наш народ не жирует как некоторые, а пОтом и кровью добывает своё благосостояние.