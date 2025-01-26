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Мы из Советского Союза

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И опять Азербайджан

И опять Азербайджан

ЕС "натравил" Алиева на Россию? Азербайджан — один из крупных экспортёров природного газа в Европу. Вообще, ценность голубого топлива для стран ЕС уже просто зашкаливает, тем более что с началом 2025 года прекратило действие соглашение о транзите газа из России в Европу через Украину.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Поведение  что Алиева, сынка  твари, убивавшей  СССР, что азеров  в России  омерзительное. Азеры  смотрят на  всех нас свысока. Нет, есть,несомненно, нормальные  люди  и  среди  них. Кстати, их большинство. Но  бал  правят  среди азерской  диаспоры  явные  подонки  и бандиты.
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13 час.
Галина Чужая
Вот когда Россия будет действовать только в своих интересах, а не кидаться грудью на амбразуры всех &quot;нищих&quot; и &quot;несчастных&quot;, тогда и будет наша страна сильной. А эти &quot;нищие и несчастные&quot; обычные хитрецы, которые привыкли жить за счёт  нас, а за спиной нож держат и когда  им покажут морковку повкуснее и пожирнее они тут же этот нож воткнут в нас, да ещё и прокрутят. У нас нет печатного станка как в США и поэтому наш народ не жирует как некоторые, а пОтом и кровью добывает своё благосостояние.
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10 час.
VK
Vladimir Kurbatov
А интересы русских людей государство практически не защищает, и первое. чего нет, чтобы было не так,-- закона о коренных народах России с обозначением исторической значимости.
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8 час.

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