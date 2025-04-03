Немецкий историк предсказал Германии последнее мирное лето

БЕРЛИН, 3 апреля, ФедералПресс. Германия может столкнуться с последним мирным летом уже в этом году. Такой прогноз сделал немецкий историк Зенке Найтцель, выразив опасения по поводу возможного распространения украинского конфликта на другие регионы Европы.