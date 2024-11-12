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Всё о женщинах

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Как сделать прививку для детей менее пугающим их событием?

Как сделать прививку для детей менее пугающим их событием?

В календаре вакцинации большинство прививок приходится именно на детский возраст. Многих детей эта процедура пугает: они начинают волноваться еще до встречи с врачом, а в момент нахождения в медкабинете их страх возрастает многократно.

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