📹❗️БПЛА-"камикадзе" противника атаковали завод АО «Оптоволоконные системы» в Саранске, который является единственным предприятием в России по производству оптического волокна.
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📹❗️БПЛА-"камикадзе" противника атаковали завод АО «Оптоволоконные системы» в Саранске, который является единственным предприятием в России по производству оптического волокна.