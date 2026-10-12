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Журнал «Профиль»

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Генассамблея FIDE согласилась на сокращение контроля времени для "классики"

Генассамблея FIDE согласилась на сокращение контроля времени для "классики"

Генеральная ассамблея Международной шахматной федерации (FIDE) поддержала резолюцию о сокращенном контроле времени для классических шахмат.

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