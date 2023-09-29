Врач Мухина: фиолетовый картофель и морковь стоит есть пожилым людям

Фиолетовый картофель является одним из самых лучших продуктов для людей пожилого возраста, потому что в нем содержатся антоцианы - мощные антиоксиданты, которые являются противораковыми веществами, и витамин C.
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