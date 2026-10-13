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Новости Липецка

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В Липецке 14 октября отключат электричество для ремонта

В Липецке 14 октября отключат электричество для ремонта

Без света останется дом 20б на проспекте имени 60-летия СССР с 9:00 до 17:00. Уточнить информацию можно по горячей линии «Светлая линия 220».

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