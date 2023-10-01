Наборы предназначались для 150 семей с детьми-инвалидами.По данным тг-канала MASH компания из Москвы могла поставить в Саранск сухпайки с червяками, наборы предназначались для 150 семей с детьми-инвалидами.
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