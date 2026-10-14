Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур Вчера, во второй игровой день 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов, на полях Европы было много интересных матчей, красивых голов и других ярких событий.
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