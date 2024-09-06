$50 млрд для Украины оказались под угрозой из-за популярности Харрис

Внезапный рост популярности Камалы Харрис, кандидата от демократов на пост президента США, неожиданно усложнил дипломатические усилия Европы и Вашингтона по предоставлению Украине кредита в размере $50 млрд.
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