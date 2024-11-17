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Перловка: для крепкого здоровья и стройной фигуры

Перловка: для крепкого здоровья и стройной фигуры

Богатый состав – основа крепкого здоровья: Перловка – это источник сложных углеводов, которые обеспечивают длительное чувство сытости и постепенно высвобождают энергию, что делает её идеальным продуктом для завтрака или обеда.

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