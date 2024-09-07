В США заявили о признании Трампом новых регионов России

В случае победы кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа его администрация может попытаться признать за Россией новые регионы, но в обмен на это потребует от Москвы охлаждения отношений с Пекином.
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