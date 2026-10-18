Белорусский гимнаст Егор Шарамков занял шестое место в квалификации вольных упражнений на чемпионате мира в Роттердаме, набрав 14,100 балла среди 142 участников, и выступит в финале 24 октября.
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