Ночью 20 октября в регионе похолодает до минус четырех градусов, а днём воздух прогреется до +7…+12 при северо-восточном ветре с порывами до 9 метров в секунду.
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