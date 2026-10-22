Эксперт считает, что возрастной предел для процедуры поможет рациональнее тратить бюджет В России предложили ввести возрастной лимит на бесплатное ЭКО — с такой инициативой выступила председатель совета Российской ассоциации репродукции человека Карина Сагамонова.