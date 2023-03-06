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Анастасия Кулешова: «Если судить по результатам, решение тренироваться с братом было верным. Он меня очень хорошо знает»

Анастасия Кулешова рассказала о тренировках под руководством брата.  — Ты тренируешься под руководством своего брата Петра Седова.

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