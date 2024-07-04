Мосгорсуд оставил в СИЗО француза Винатье*

t.me/Суды общей юрисдикции города Москвы Мосгорсуд не выпустил из СИЗО задержанного в столице гражданина Франции Лорана Винатье*, которого обвиняют в сборе сведений о военной деятельности России, сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы.