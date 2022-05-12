Активісти Празького антивоєнного комітету Російські волонтери в Європі допомагають українським біженцям Активісти у Східній Європі об'єднують зусилля, прагнучи полегшити долю тих, хто був змушений покинути свою країну через російську агресію Після початку широкомасштабного вторгнення російської армії в Україну мільйони українських громадян – здебільшого з інтервенції у східних та південних областях країни – були змушені […] Сообщение Російські волонтери у Європі допомагають українським біженцям появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.